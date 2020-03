Bürgermeister-Wahlkampf in Neuss : Bewerber-Bündnis gegen AfD kommt nicht zustande

Neuss Michael Schilder wird als Bürgermeisterkandidat für die AfD kandidieren. Das bestätigte der Rechtsanwalt auf Nachfrage. Die Nominierung ist bereits erfolgt, erklärt der Parteivorsitzende Dirk Kranefuß, Schilder selbst betont allerdings, dass er erst bei einem Wahlparteitag des Kreisverbandes Anfang April öffentlich vorgestellt werden wird.

Roland Sperling, Spitzenkandidat der Linken, hatte diese Frage in der Hoffnung gestellt, sich mit den anderen Bewerbern auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Die Reaktionen auf seine Initiative fielen unterschiedlich aus, doch die Antwort des FDP-Bürgermeisterkandidaten Michael Fielenbach fand Sperling brüskierend. Er sei bisher nicht davon ausgegangen, dass man die Neusser FDP und die FDP in Thüringen in einen Topf werfen kann, poltert Sperling. „Das sehe ich nun anders“. Denn Fielenbach hatte Sperling schriftlich wissen lassen: „Ich kann Deinen Wunsch nach einem Bündnis mit einer Partei der bürgerlichen Mitte verstehen, weil damit Reputation verbunden wäre und die unrühmliche Vergangenheit der eigenen Partei in einem Bündnis mit einer bürgerlichen hoffähig würde.“ Er aber wolle nicht „Steigbügelhalter der Linken in Neuss“ sein, betont Fielenbach, dessen FDP weder an einem Bündnis noch an einer Zusammenarbeit mit den Linken Interesse habe.