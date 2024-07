Raketenstation in Neuss Büchner-Preis für den Schriftsteller Oswald Egger

Als Schriftsteller schreibt er Lyrik und Prosa und hat schon mehrere Bücher veröffentlicht. Erst im vergangenen Jahr ist sein Band „Farbkompartimente“ erschienen. Die Jury hat ihn auch deshalb zum Preisträger gekürt, weil er seit seinen ersten Veröffentlichungen im Jahre 1993 – damals legte er mit „Die Erde der Rede“ seinen ersten Lyrikband vor – die Grenzen der Literaturproduktion überschritten und erweitert habe. So ist es in der Begründung zu lesen. Seine Prosagedichte und Textgewebe wären nicht für die schnelle Lektüre geeignet, sondern würden vielmehr zum „assoziierenden Entschlüsseln“ einladen. Egger arbeite an einem „Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreift und sich in der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickelt“, heißt es von der Jury weiter. „Oswald Egger ist in seinem weit verzweigten Denken, seiner Poesie und seiner bildlichen Kraft einzigartig“, sagt auch Hombroich-Geschäftsführer Roland Nachtigäller und fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, dass er auf seinem kompromisslosen Weg nun diese hohe Anerkennung erfährt, die ihm wahrlich gebührt.“