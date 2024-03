Besuch in der Neusser Stadtbibliothek Von Osterkrimis und Mitmachgeschichten

Ein Kriminalroman Um zu verstehen, wie Ostern und Kriminalromane zusammenpassen, lohnt sich ein Blick gen Norden: Denn in Norwegen haben die sogenannten „Pasekrim“, also Osterkrimis, Tradition. Kein Wunder also, dass die Verlage dort in den Wochen vor Ostern eine Krimi-Neuerscheinung nach der anderen herausgeben. Und so gibt es auch in der Stadtbibliothek derzeit einen norwegischen Krimi zum Ausleihen: „Glut“ stammt von Sven Petter Naess und spielt auch noch zur Osterzeit. Weil ein junger Mann erstochen wird, kehrt ein Ermittler zurück in seine Heimat, um sich des Falles anzunehmen. Kurz vor Ostern brennt dann auch noch die Kirche nieder. In dem Ort, so wird schnell klar, gibt es viele Geheimnisse.