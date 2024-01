Physiotherapeutin aus Neuss legt Buch vor Tipps für das „Faultier vor dem Bildschirm“

„Mein Buch ist für Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen und wirklich nur das Minimale machen können oder wollen,“ erklärt die Autorin, die als Ausbildungskoordinatorin für die St.-Augustinus-Gruppe unter anderem am Neusser Etienne-Krankenhaus tätig ist und aus ihrer täglichen Praxis weiß, dass die Motivation zum Sport oft schon an Kleinigkeiten scheitert. „Deswegen bleibe ich für meine Leser in der Komfortzone: Man muss sich nicht extra auf den Boden legen oder eine bestimmte Ausgangsposition einnehmen, Hilfsmittel sind nicht nötig und ins Schwitzen gerät man auch nicht,“ so die 50-Jährige, die mit ihrer Familie in der Innenstadt wohnt. „Die Übungen können einfach in den Tagesablauf integriert werden und sind im Stand oder am Stuhl auszuführen.“