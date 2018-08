Neuss: Buch beschreibt Bombennacht zum 1. August 1942

Das Foto zeigt ein Wohnhaus an der Eintrachtstraße, dem die Außenwand weg gebombt wurde; in den Zimmern ist noch gut die Möbilierung zu erkennen. Foto: Stadt Neuss, Stadtarchiv

Neuss „To destroy town“ lautet das Ziel des Luftangriffs. Dabei starben in Neuss 34 Menschen. Marcel Lesaar hat jetzt ein Buch darüber geschrieben.

Todestag 1. August 1942. Die Grabsteine der Familien Flock und Görtz auf dem Hauptfriedhof erinnern als steinerne Mahnung auch 76 Jahre danach noch an die Schrecken der Nacht, die den ersten Großangriff auf Düsseldorf brachte und die vor der westlichen Stadtgrenze nicht Halt machte. 34 Menschen verloren in der Nacht zum 1. August 1942 in Neuss ihr Leben, allein elf davon im Haus „Im Brühl 8“ in der Nordstadt.

„To destroy town“ lautete das Ziel des Luftangriffs der Alliierten. 630 Bomber der Royal Air Force mit britischen und kanadischen Fliegern an Bord nahmen damals Kurs auf die Städte am Rhein. Über das Geschehen hat Marcel Lesaar aus Mettmann ein Buch geschrieben, das pünktlich zum Jahrestag erschienen ist.

Das Buch „Luftangriff auf Düsseldorf und Neuss – Der erste Großangriff in der Nacht zum 1. August 1942“, 2018, Books on Demand, ISBN 978-3-7460-9779-4, 200 Seiten, 15,99 Euro.

Für Neuss und die Neusser seien die Ereignisse der Nacht zum 1. August 1942 wichtig, weil sie Teil der Stadtgeschichte seien: „Neuss war stark betroffen.“ Nach seiner Einschätzung hat kein anderer Autor vor ihm so detailliert die Bombennacht geschildert. Bei der Lektüre des Buches fällt auf, dass Marcel Lesaar ungemein viel Material zusammengetragen hat, darunter auch Quellen, Berichte, Tagebücher und Fotos, die bisher in der Öffentlichkeit nicht präsent waren. Dabei sprach Lesaar mit vielen Zeitzeugen oder den Kindern und Enkeln der Beteiligten – mit Deutschen, Briten und Kanadiern. Er habe viel Neues erfahren, sagt Lesaar, aber er habe auch viele Informationen weitergeben können. Familien hätten durch ihn erfahren, wo Großväter, Väter oder Bruder umgekommen seien. Für die linksrheinischen Ereignisse arbeitete Marcel Lesaar eng mit dem Neusser Stadtarchiv zusammen, das ihm eine ganze Reihe von Fotos für seine Arbeit zur Verfügung stellte und auch mit inhaltlichen Quellen dienen konnte. So hat ein stark bebildertes Kapitel über Neuss den Weg ins Buch gefunden, eine Traueranzeige des Neusser Oberbürgermeisters Tödtmann am 4. August 1942 in den Düsseldorfer Nachrichten inklusive.