An der Pierburgbrücke in Neuss Jugendliche brutal ausgeraubt – Täter mit Machete und Pistole

Sie kamen mit Machete und Pistole – und am Ende landeten die Opfer im Krankenhaus: Erneut ist es auf Neusser Stadtgebiet zu einem brutalen Überfall gekommen, zum wiederholten Mal waren Jugendliche die Täter. Der Fall, den die Polizei am Mittwoch öffentlich machte: Drei 17-Jährige hielten sich am Dienstag gegen 21.30 Uhr an der Rampe zur Pierburgbrücke auf, als sie von einer Gruppe plötzlich mit Schlägen und Tritten attackiert wurden. Die Angreifer zwangen sie, ihre Wertsachen auszuhändigen. Erschreckend: Die Täter hatten eine im Hosenbund getragene Pistole und auch eine Machete dabei.