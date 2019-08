Auf dem Münsterplatz : Neusser Brunnenwasser wird geprüft

Neuss Der VSR-Gewässerschutz untersucht Proben auf Nitrate und Pestizide.

Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz erfahren. Es hält am Dienstag, 3. September, auf dem Münsterplatz in Neuss. Wasserproben nehmen an diesem Tag Harald Gülzow, Projektleiter, und ein Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst von 15 bis 17 Uhr am Labormobil entgegen.