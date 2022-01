Sanierungsbedarf in Neuss : Verschiebebahnhof-Brücke für schwere Fahrzeuge gesperrt

Sanierungsbedarf in Neuss

Neuss Wegen Schäden muss die Brücke zwischen der Fesserstraße und der Düsseldorfer Straße ab sofort für Fahrzeuge mit einem Gewicht über 7,5 Tonnen voll gesperrt werden.

Die Brücke über den ehemaligen Verschiebebahnhof wurde größtenteils in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erbaut. Aufgrund von jetzt festgestellten Schäden am Brückenbauwerk muss die Brücke zwischen der Fesserstraße (Furth-Süd) und der Düsseldorfer Straße (Innenstadt/Barbaraviertel) ab sofort für Fahrzeuge mit einem Gewicht über 7,5 Tonnen voll gesperrt werden. Schwere Fahrzeuge tragen zur weiteren Beschädigung des Bauwerks bei, daher wird die Schutz-Maßnahme nun umgesetzt. Darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin.