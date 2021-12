Kirche in Neuss : Bronze-Taube kehrt an die Marien-Kirche zurück

Bronze-Taube kehrt an die Marien-Kirche zurück

Kirche in Neuss

Neuss/Dormagen Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk konnte jetzt der Oberpfarrer von Neuss, Andreas Süß, von der Polizei in Dormagen in Empfang nehmen: eine bronzene Taube, die im Frühjahr entwendet und dann bei einem Dormagener entdeckt worden war.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk konnte jetzt der Oberpfarrer von Neuss, Andreas Süß, von der Polizei in Dormagen in Empfang nehmen: eine bronzene Taube, die im Frühjahr entwendet und dann bei einem Dormagener entdeckt worden war. Bei einem Einsatz am Bahnhof Dormagen war die Polizei Anfang Juni auf einen 35-jährigen Dormagener aufmerksam geworden, der eine Bronzestatue mit sich führte. Da er widersprüchliche Angaben machte, woher er die Statue habe und die Herkunft des Gegenstandes somit unklar ist, hatten die Beamten die bronzene Taube sichergestellt.