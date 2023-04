Marineverein Neuss Brite kämpft für ein in Neuss „gefundenes“ Kriegsschiff

Dieses angeblich „wunderbare Schiff“ hängt dem noch 35 Mitglieder zählenden Marineverein wie ein Mühlstein um den Hals. 125.000 Euro soll die Verschrottung kosten, die – streng genommen – der Verein als Eigner aufbringen muss. Christian Grüning, seit kurzem Vorsitzender des Vereins, und Felton suchten deshalb das Gespräch. Felton wurde aktiv, so berichtet der Neusser Marineboss, weil er auf weitergehende Informationen gehofft hatte. Er selbst habe gehofft, über den Briten Kontakt zu jemandem herstellen zu können, der Interesse an dem „Pott“ haben könnte. Am Ende sahen sich beide enttäuscht. Er sei nur Historiker, habe ihm Felton geantwortet, sagt Grüning, und als solcher habe sich der Brite verwundert gezeigt, dass kein deutsches Museum Interesse an dem „Fund“ zeigt. Grüning will das aufgreifen und sich ans Marinemuseum in Wilhelmshaven wenden. „Vielleicht haben die eine Idee, was man noch machen kann.“ Felton glaubt, dass man das Boot nicht aufgeben muss. Dessen Zustand sei besser als der eines Schnellbootes, das in England auf seine Restaurierung wartet.