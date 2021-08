Kölsch-Rocker in Neuss : „Brings“ geben im Rennbahnpark Vollgas

Die von der „Brings Produktionsgesellschaft“ geplante „Sommertour“ wurde am Samstag mit einem Konzert – unter anderem der Klüngelköpp und Rabaue – im Rennbahnpark fortgesetzt. Am Sonntag gibt es um 12 Uhr Comedy mit Volker Weininger und Martin Schopps. Um 19 Uhr bestreiten die Bläck Fööss das Finale. Foto: Walter Foto: Wolfgang Walter

Neuss Im Zuge ihrer „Sommer im Garten“-Tour begann die Band das Neusser Wochenende am Donnerstagabend gleich selbst im Rennbahnpark – und begeisterte dabei nicht nur die 480 Zuschauer auf den Sitzplätzen.

Die Kölschrocker Brings feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aber nicht nur aus diesem Grunde gehen sie an sechs Wochenenden im Juli und August auf große „Sommer im Garten“-Tour. „Wir wollen den Menschen nach entbehrungsreichen Monaten wieder ein wenig Freude mit toller Musik unter freiem Himmel schenken“, sagt der Bandleader und Frontsänger Peter Brings und führt aus: „Unser Ziel ist es zudem, die Kultur zu fördern und gleichzeitig zur Erhaltung der lokalen Gastronomie beizutragen.“

Das Neusser Wochenende begann die Band am Donnerstagabend gleich selbst im Rennbahnpark. Strenge Einlasskontrollen prüften die drei „G“ (getestetet-genesen-geimpft), bevor den 480 Fans feste Sitzplätze zugewiesen wurden. Etliche Zaungäste kamen hinzu, denn der Sound der Musik trug bis zur Hammer Landstraße gut vernehmbar. Pünktlich begann die Band mit einer gedämpften Introproduktion, die aber bereits von heftigem Mitklatschen begleitet wurde. „Dat is jeil“ und „Sulang mer noch am Lääve sin“: Bereits bei den ersten Titeln sang das Publikum begeistert mit. „Die Musik und die Texte, das muss man einfach nur mitleben“, sagt Petra (52) aus Leichlingen, die gerne Brings zu den kleineren Konzerten „wie hier in Neuss“ begleitet. „Mir sin besoffe vor Glück, weil wir in Neuss sind“ singt derweil Peter Brings. Und weil Harry Alfter (Gitarre) auf den Tag genau 57 wird, bringen ihm die Kollegen Peter Brings (Gesang), Stephan Brings (Bass), Christian Blüm (Drums) und Kai Engel (Keyboard) die Ballade „Du häs mich jebore“ als Ständchen. Dazu passt wunderbar das Brings-„Halleluja“. Spätestens beim Erfolgshit von 2004 „Poppe, Kaate, Danze“ wird tatsächlich in den hinteren Reihen auch getanzt.