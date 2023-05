Papierkünstlerin aus Neuss Eine Blumenwiese ganz aus Papier

Brigitte Michalke hat in der Farbe Weiß und dem Papier ihre Leidenschaft gefunden. Die gelernte Fotografin war lange Zeit auf der Suche nach einem Weg, sich künstlerisch und kreativ auszudrücken. Dafür probierte sie verschieden Materialien und Techniken aus und landete am Ende beim Papier. „Mich reizt einfach das Material“, erklärt die Neusserin. Außerdem ist Papier weiß: „Das war schon immer meine Farbe, eine Farbe der Verfremdung, es ist hell, still, ruhig, clean und einfach faszinierend.“