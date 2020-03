Kontaktverbot-Umsetzung in Neuss : Bürgermeister Breuer wünscht sich schärfere Regeln

Neuss Der Bürgermeister hätte die bayerischen Ausgangs-Beschränkungen bevorzugt.

Geht es nach Bürgermeister Reiner Breuer, dann hätten die am Sonntag von der Bundesregierung verkündeten neuen Ausgangs-Beschränkungen schärfer ausfallen können. „Ich denke, dass die Regelung in Bayern Sinn macht, wo man das Haus nur noch mit einem triftrigen Grund verlassen darf.“ Nun gehe es jedoch darum, dass Ordnungsamt und Polizei im Schulterschluss die neuen Regeln „mit strengen Kontrollen“ konsequent umsetzen.

Bereits für das vergangene Wochenende waren Polizei und Ordnungsamt angehalten worden, intensive Kontrollen vorzunehmen und Gruppen – zu diesem Zeitpunkt noch ab fünf Personen – aufzulösen. Allein das Neusser Ordnungamt war mit 20 Streifen unterwegs. „Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass sich viele Menschen an die Regelung gehalten haben, es musste nicht oft eingegriffen werden“, so Petrauschke.

Am Sonntag hat der Rhein-Kreis zudem die aktuellen Corona-Zahlen vorgelegt. Daraus geht hervor: Aktuell ist im Rhein-Kreis bei 133 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Mittlerweile drei Erkrankte sind an den Folgen der Infektion gestorben. Nach dem ersten Fall am Freitag waren am Samstag zwei weitere Tote gemeldet worden. Dabei handelte es sich um eine 84-Jährige aus Dormagen und einen 92-Jährigen aus Rommerskirchen.