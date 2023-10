Austausch in Neuss Reiner Breuer richtet interreligiösen Runden Tisch ein

Ein wichtiges Zeichen zur richtigen Zeit: So lassen sich die Rückmeldungen in Bezug auf die Solidaritätskundgebung auf dem Neusser Münsterplatz zusammenfassen, die die Mitglieder des „Komitees für Partnerschaften, Europa und internationale Angelegenheiten“ am Mittwoch gaben. Rund 500 Neusserinnen und Neusser waren am Montagabed dem gemeinsamen Aufruf der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und der Stadt Neuss gefolgt, um zusammen der Opfern der Angriffe der islamistischen Hamas zu gedenken und sich mit ihnen zu solidarisieren.