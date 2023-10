Angebot in Neuss Stadt versteigert wieder Brennholz

Die Stadt Neuss versteigert am Samstag, 21. Oktober, Rundholz, das vorwiegend als Brennholz verwendet werden kann. Angeboten werden 30 Lose zwischen drei und circa 15 Raummetern. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Bei dem angebotenen Rundholz handelt es sich sowohl um noch stehende, schwächere Bäume im städtischen Wald wie auch bereits liegendes Holz. Die Holzmengen fallen im Rahmen der Waldpflege beziehungsweise Verkehrssicherungspflicht an. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 19. Oktober, 10 Uhr möglich. Weitere Informationen finden Interessierte online auf neuss.de/brennholzversteigerung.