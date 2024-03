Mobilität in Neuss Breites Bündnis für Sicherheit auf Radwegen

Poller, Wegsperren und Umlaufgitter sollen auf Radwegen nur noch dort beibehalten werden, wo sie unverzichtbar sind. So will es das Land, das jetzt einen entsprechenden Erlass verabschiedet hat, so will es die CDU, die diesen Erlass zum Anlass nimmt, solche Hindernisse nun beschleunigt aufspüren und abräumen zu lassen. Der Planungsausschuss entschied am Dienstagabend bei nur einer Gegenstimme, so auch zu verfahren, nachdem es zuvor Zank über die Frage gab: Ja, wer hatte denn nun diese gute Idee?