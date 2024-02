Vorstoß der CDU Neuss Breites Bündnis für neue Klimaschutz-Debatte

Die FDP hat damit kein Problem. Man sei gerne zur Mitarbeit an einem belastbaren und damit erfolgreichen IKK bereit, „auch wenn das Zieljahr 2035 als extrem ambitioniert erscheint“, wie die fraktionslose Stadtverordnete Jana Pavlik feststellt. Aus Sicht der FDP war es ein gravierendes Versäumnis, bei der Beschlussfassung des IKK auf feste Termine für Überprüfung und Nachsteuerung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu verzichten. Sie müssten umgehend im Nachgang festgelegt werden. „Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs und sinnvolle Priorisierung“ sind aus Sicht des sachkundigen Bürgers Bernd Kahlbau weitere Konsequenzen aus der bisherigen Entwicklung. „Es reicht nicht, die Jahreszahl 2035 in die Welt zu setzen und den Weg zum Ziel so diffus zu formulieren.“