Zweifacher Schaden in Neuss : Brandneue Autos der Polizei in Unfälle verwickelt

Die Polizei im Rhein-Kreis erneuert ihren Fuhrpark. Foto: Polizei

Neuss Da kann man wohl von einem „krachenden Fehlstart“ reden! Erst Ende November wurden die neuen Streifenwagen vorgestellt - doch in den vergangenen knapp zwei Wochen waren beide in einen Unfall verwickelt.

Erst Ende November hatten Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Polizeidirektor Friedhelm Hinzen die neuen Streifenwagen vorgestellt, die nach und nach die alten Polizeiauto-Modelle im Rhein-Kreis Neuss ersetzen sollen – bei den neuen „Flaggschiffen“ der Polizei handelt es sich um Fahrzeuge des Typs „Mercedes Vito“ sowie „Ford S-Max“. Doch in den vergangenen knapp zwei Wochen waren sowohl der Vito als auch der S-Max in jeweils einen Unfall in Neuss verwickelt.

Der erste ereignete sich am 30. November. Der Mercedes Vito befand sich gerade auf einer Einsatzfahrt über die Gielenstraße in Richtung Hauptbahnhof. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, das aus der Sternstraße kommend auf die Gielenstraße abbiegen wollte. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Allerdings entstand am brandneuen Polizeiauto „erheblicher Schaden“, wie Polizeisprecherin Diane Drawe auf Nachfrage mitteilt.

Foto: Polizei 10 Bilder So sehen die neuen Polizeifahrzeuge im Rhein-Kreis aus.

Doch damit nicht genug. Denn am vergangenen Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, war nun auch ein Ford S-Max der Polizei in einen Unfall verwickelt: Auf dem Weg zu einem Einsatz am Meererhof – dabei ging es um einen Ladendiebstahl – fuhr das Fahrzeug gegen einen Laternenpfahl, das Ergebnis: Blechschaden.

(jasi)