Ruine an der Düsseldorfer Straße in Neuss Brand-Ermittlungen nehmen Fahrt auf

Langsam steigt das kleine, weiße Gerät, begleitet von einem summenden Geräusch, in die Höhe. Sekunden später steuert es die Gebäude-Teile an, die von den Flammen besonders heftig zerstört wurden. Szenen, die am Montagmorgen vor der Brand-Ruine an der Düsseldorfer Straße zu beobachten waren. Nach dem verheerenden Feuer in der Nacht zu Donnerstag in der leer stehenden Lagerhalle haben nun die Ermittlungen zur Brandursache Fahrt aufgenommen. Neben Ermittlern der Polizei rückte auch ein Gutachter an, der sich das Gebäude mit einer Drohne von der Luft aus anschaute. Die gesammelten Erkenntnisse werden nun ausgewertet.