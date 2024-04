„Politisch gewollter Schandfleck“ Brandbrief von Händlern an der Sebastianusstraße in Neuss

In einem Boxkampf würde man in Anbetracht der neuen Entwicklungen von der nächsten Runde sprechen, die eingeläutet wurde. In dieser Auseinandersetzung – Kostenpflichtiger Inhalt der „Ring“ ist wieder mal die Sebastianusstraße in der Neusser Innenstadt – legen die Beteiligten allerdings mittlerweile mehr Ausdauer an den Tag als manch ein Box-Champion. Immerhin schwelt der Konflikt bereits seit Jahren.