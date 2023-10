Nach Einsatz in Neuss Technischer Defekt verursachte wohl Elektro-Bus-Brand

Der Brand eines Elektrobusses auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Neuss beschäftigt die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern zwar an, aktuell gehen die Experten allerdings von einem technischen Defekt als Ursache aus, wie es auf Nachfrage heißt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Mittwochnachmittag mit Blaulicht zum Gelände an der Moselstraße ausgerückt nachdem bei ihnen die Meldung über Rauchentwicklung an einem der Busse eingegangen war. Auf dem Gelände angekommen, stellte die Feuerwehr einen Brand im Dachbereich des Elektro-Busses fest und begann mit den Löscharbeiten. Nach rund 20 Minuten beendeten die Kräfte den Einsatz und übergaben den Bus wieder an die Stadtwerke.