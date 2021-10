Scharnhorststraße in Neuss : Brand sorgt für rund 100.000 Euro Schaden in Fleischbetrieb

Bei dem Brand war tonnenweise Fleisch entsorgt worden. Foto: Simon Janßen

Neuss Der Brand in einer KFZ-Halle an der Scharnhorststraße liegt bereits rund drei Wochen zurück – doch die Konsequenzen für einen benachbarten Betrieb, in dem unter anderem Dönerspieße produziert werden, sind immer gravierender.