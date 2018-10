Neuss: Brand in Garten in Rosellerheide - Kind verdächtigt

Polizei in Neuss ermittelt : Garten in Flammen – Kind verdächtigt

Tom Terveer steht im nahezu komplett niedergebrannten hinteren Teil seines Gartens. Foto: Janßen/Simon Janßen

Rosellerheide Bei einem Brand an der Neukirchener Straße wird ein großer Teil des Gartens der Eheleute Terveer zerstört. Zeugen wollen ein Kind beobachtet haben, das kurz zuvor mit Feuerwerkskörpern spielte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Als es gegen 17 Uhr an der Tür klingelt, muss Babette Terveer schnell reagieren. Draußen steht die Besucherin eines benachbarten Mehrfamilienhauses und ruft: „Bei euch brennt es!“ Babette Terveer läuft in den Garten und sieht den Zaun ihren Grundstücks in Flammen stehen. Innerhalb kürzester Zeit breitet sich der Brand aus, ein rund 65 Meter langer Feuerstreifen entwickelt sich. Nachdem die 48-Jährige die Feuerwehr alarmiert, versucht sie mit dem Gartenschlauch ein Überschlagen der Flammen auf den angrenzenden Geräteschuppen zu verhindern, was ihr auch gelingt.

Diese Szenen trugen sich bereits vor gut einer Woche, am 15. Oktober, an der Neukirchener Straße in Rosellerheide zu. Doch jetzt gehen Babette Terveer und ihr Mann Tom an die Öffentlichkeit, um Mithilfe bei der Suche nach dem mutmaßlichen Verursacher des Brandes zu erhalten. Dabei könnte es sich um ein Kind halten, das laut Zeugenaussagen auf einem angrenzenden Grundstück mit Feuerwerkskörpern gespielt haben soll. „Der Junge wurde zwar von Augenzeugen angesprochen, verließ jedoch fluchtartig den Tatort und konnte bislang nicht identifiziert werden“, sagt Tom Terveer.

Info Erhöhte Brandgefahr durch Trockenheit Witterung Durch die Trockenheit besteht erhöhte Brandgefahr. In den nächsten Tagen soll es jedoch feuchter werden. Verbreitung Wie ein Feuerwehrsprecher mitteile, konnte sich der Brand in Rosellerheide durch Wind schnell in eine Richtung ausbreiten.

Polizeisprecherin Daniela Dässel bestätigt auf Nachfrage: „Wir ermitteln in diese Richtung.“ Dies bedeute aber noch nicht, dass der Brand mit Vorsatz gelegt wurde.

Als die Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen eintraf, war bereits ein Großteil der Sträucher und verschiedener Gartenmöbel den Flammen zum Opfer gefallen. Auch der 80 Jahre alte Walnussbaum am Grundstücksende stand schon in Flammen. Die Pferde auf dem angrenzenden Gelände gerieten in Panik. „Ich hatte furchtbare Angst, dass das Feuer auch auf unser Haus überschlägt“, sagt die 48-Jährige. Das Ehepaar, das seit 2005 an der Neukirchener Straße wohnt, schätzt den Schaden auf 8000 bis 10.000 Euro. Das Problem: „Die Versicherung kommt nur für den beschädigten Zaun auf und nicht für das, was auf unserem Grundstück zerstört wurde“, sagt Babette Terveer, die an die Eltern des Kindes appelliert, das laut Zeugen beim „Böllern“ gesehen worden sein soll, kurz bevor Teile des Feldes und des Gartens in Flammen standen.

Nach Angaben von Markus Brüggen von der Feuerwehr Neuss sei bereits bei der Anfahrt eine große Rauchentwicklung zu sehen gewesen. Aufgrund der großen Trockenheit sei es zu einem schnellen Abbrand gekommen, sodass die Feuerwehr, die mit zwei Löschfahrzeugen anrückte, nicht mehr all zu viele Löscharbeiten machen musste. Dennoch dauerte der Einsatz rund anderthalb Stunden.