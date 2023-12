Im Neusser Barbaraviertel Erneuter Feuer-Schock in Fleisch-Betrieb

Als in den frühen Morgenstunden sein Handy klingelte, hatte Amir Baharifar bereits ein ungutes Gefühl. Dies sollte sich wenig später bewahrheiten: Auf seinem großen Grundstück an der Büdericher Straße hatte es nämlich gerade einen Feuerwehr-Einsatz gegeben. Gegen Mitternacht wurden die Kräfte auf das Gelände im Barbaraviertel gerufen, weil es in einem fleischverarbeitenden Betrieb brannte. Mehrere Anrufer hatten zuvor eine Rauchentwicklung aus einer Halle gemeldet.