Einsatz in Neuss : Brand in einem Industriebetrieb an der Düsseldorfer Straße

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Foto: Patrick Schüller

Neuss Die Feuerwehr ist seit Donnerstagmorgen, 6.41 Uhr, an der Düsseldorfer Straße im Einsatz. Dort ist es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Industriebetrieb gekommen. Es brannte zunächst über zwei Etagen in einer Maschine zur Aufbereitung von Ölsaaten.

Mehrere Löschzüge sind im Einsatz. Aktuell bekämpft die Feuerwehr noch restliche Glutnester. Der Einsatz dauert an.

Die Düsseldorfer Straße ist in beiden Richtungen für den Verkehr voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Da zunächst eine deutliche Rauchentwicklung ist im Bereich der Düsseldorfer Straße sichtbar war, wurde vorsorglich eine NINA-Warnung ausgelöst. Mittlerweile hat die Rauchentwicklung laut Feuerwehr aber nachgelassen. Über Verletzte gibt es bislang keine Informationen.



(jasi)