Feuer an der A57 Feuerwehr Neuss löscht Brand an Autobahnböschung

Am Freitag, 16. Juni, geriet eine Böschung zwischen der Anschlussstelle Büttgen und Morgensternsheide auf der A57 in Brand. Wie Michael van Kempen vom Amt für Brandschutz und Rettungswesen bestätigt, sei um etwa 8.51 Uhr ein Anruf bei der Feuerwehr in Neuss eingegangen. Auf einer Breite von etwa 50 Metern hatte eine Böschung aus bisher ungeklärter Ursache teilweise Feuer gefangen. Im Einsatz waren acht Rettungskräfte und zwei Rettungsfahrzeuge.