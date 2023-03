Vorfall in Neuss Brand als Ursache für Stromausfall im Kreishaus?

Eigentlich werden die Uhren erst am 26. März wieder umgestellt, wenn die Sommerzeit offiziell beginnt. In manchen Bereichen auf Neusser Stadtgebiet musste aber bereits am Dienstag „am Zeiger gedreht“ werden, um Uhren neu einzustellen. Der Grund ist jedoch ein anderer: So kam es unter anderem im Gebäude des Kreishauses für ungefähr eine Stunde zu einem Stromausfall, Arbeiten am Computer sowie Telefonate und Co. waren somit nicht möglich, wie Kreissprecher Benjamin Josephs bestätigt.