Sondierungsarbeiten in Neuss Stadt geht Bombenverdacht an Nievenheimer Straße nach

Steht in Neuss die nächste Bombenentschärfung an? Für die Antwort auf diese Frage rücken am kommenden Montag, 13. März, Spezialisten an. Zu diesem Termin hat die Stadt jetzt nämlich Sondierungsarbeiten angekündigt – wegen eines Kampfmittelverdachtspunktes direkt unter der Straße.