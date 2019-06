Hintergründe noch unklar : Oberstraße in Neuss wegen Bombendrohung gesperrt

Neuss Am Freitagnachmittag hat es eine Bombendrohung gegeben. Die Polizei hat das Gebäude der Sparkasse evakuiert und die Straße gesperrt. Angrenzende Gebäude werden aktuell noch geräumt.

Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, wurde eine Bombendrohung bei der Sparkasse an der Oberstraße in Neuss bekannt. Das teilt die Polizei mit. Sie ist mit vielen Kräften in der Innenstadt im Einsatz und hat den Bereich um die Sparkasse abgesperrt.