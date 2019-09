Neuss-Holzheim : Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Holzheim Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Mittwochmorgen auf einem Acker gefunden wurde, ist entschärft worden. Alle Straßensperrungen – betroffen war unter anderem ein Teilstück der Autobahn 46 – werden nach und nach aufgehoben.

Im Gefahrenbereich B (äußerer Kreis der Karte) galt ab 14 Uhr sogenanntes luftschutzmäßiges Verhalten. Dies betraf weitere 1158 Menschen, die in dieser Zeit in ihren Wohnungen bleiben müssen.

Eine betreute Notunterkunft für betroffene Personen wurde in der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes, Veilchenstraße, in Neuss-Reuschenberg eingerichtet.

Die Bombenentschärfung hatte auch Auswirkungen auf den ÖPNV: Die Buslinie 843 in Fahrtrichtung Grefrath endete an der Martinsstraße in Holzheim. Auch die Buslinie 858 (fährt über die A 46) war betroffen. Zur Evakuierung wurden Shuttle-Busse an der Haltestelle Kreitzer Straße eingesetzt. Die Bahnstrecke der Deutschen Bahn war wie auch der östlich gelegene Teil von Holzheim nicht von den Sperrungen betroffen.