Auf Grundstück in Neuss : Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Holzheim Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Mittwochmorgen auf einem Acker gefunden wurde, ist entschärft worden. Auch eine Granate wurde im gleichen Zuge gesprengt.

Auf einem Acker westlich des Kreitzweges ist am Mittwochmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der fünf Zentner schwere Blindgänger wurde gegen 14.45 Uhr von Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft. Aufgefallen war die Bombe bei der Flächensondierung für ein Neubaugebiet am Kreitzweg.

Wegen eines Doppelzünders an der Bombe, ging man zunächst davon aus, dass ein Roboter bei der Entschärfung eingesetzt werden müsste. Dazu kam es jedoch nicht: Sprengmeister Jost Leisten sprach von einem „Routinefall“. Die Entschärfung habe rund 20 Minuten in Anspruch genommen. Anschließend sprengte Leisten noch eine benachbarte Sprengstoffgranate, die auf dem gleichen Acker gefunden wurde.

Aus Sicherheitsgründen wurden einige Straßen gesperrt. Zudem gab es im Gefahrenbereich A (siehe innerer Kreis der Karte) Evakuierungen. 521 Menschen waren betroffen. Im Gefahrenbereich B (äußerer Kreis der Karte) galt ab 14 Uhr sogenanntes luftschutzmäßiges Verhalten. Dies betraf weitere 1158 Menschen, die in dieser Zeit in ihren Wohnungen bleiben mussten.Eine betreute Notunterkunft für betroffene Personen wurde in der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes, Veilchenstraße, in Neuss-Reuschenberg eingerichtet.