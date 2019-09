Neuss-Holzheim : A46 für Entschärfung von Weltkriegsbombe gesperrt

Holzheim Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Mittwochmorgen auf einem Acker gefunden. Die Autobahn liegt im zweiten Gefahrenradius und muss ab 14.15 Uhr gesperrt werden.

Die Bombe ist mit einem Doppelzünder versehen, was den Einsatz eines Roboters bei der Entschärfung erforderlich macht. Die Entschärfung dauert deshalb voraussichtlich eine Stunde. Um 13.30 Uhr beginnen die Einsatzkräfte Sperren einzuziehen. Insgesamt 521 Menschen aus dem Gefahrenbereich A (innerer Kreis der Karte) müssen dann evakuiert werden. Alle Anwohner sollten den Bereich A nach Möglichkeit schon vorher verlassen haben. Gehunfähige Personen können Hilfe in Anspruch nehmen und sich bei der Kreisleitstelle unter 02131 1350 melden.

Im Gefahrenbereich B (äußerer Kreis der Karte) gilt ab 14 Uhr sogenanntes luftschutzmäßiges Verhalten. Dies betrifft weitere 1158 Menschen, die in dieser Zeit in ihren Wohnungen bleiben müssen.

Eine betreute Notunterkunft für betroffene Personen wird in der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes, Veilchenstraße, in 41466 Neuss-Reuschenberg eingerichtet.

Evakuierung in Mönchengladbach : Weltkriegsbombe in Rheydt erfolgreich entschärft

Die A 46 ist ebenfalls von den Sperrungen betroffen. Die Autobahnausfahrt Neuss-Holzheim ist ab 13.30 Uhr gesperrt. Ab 14.15 Uhr wird die Autobahn dann in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es ist mit erheblichem Rückstau und Verkehrsbehinderungen zu rechnen, der sich bis auf die A 57 und die A52 auswirken kann. In Fahrtrichtung Neuss ist die Autobahn über die Ausfahrt Grevenbroich-Kapellen zu verlassen, die Zugänge zur A 46 von der A 57 beziehungsweise der Stadt werden gesperrt.

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV: Die Buslinie 843 in Fahrtrichtung Grefrath endet an der Martinsstraße in Holzheim. Auch auf der Buslinie 858 (fährt über die A 46) ist mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Zur Evakuierung werden Shuttle-Busse an der Haltestelle Kreitzer Straße eingesetzt. Die Bahnstrecke der Deutschen Bahn ist wie auch der östlich gelegene Teil von Holzheim nicht von den Sperrungen betroffen. Weitere Informationen hierzu sind über die Info-Kanäle der Deutschen Bahn und der Stadtwerke Neuss abzurufen.