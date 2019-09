Bombenfund in Neuss : Weltkriegsbombe in Norf wird ab 20 Uhr entschärft

In Norf muss eine Bombe entschärft werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Norf Bei Bauarbeiten an der Vellbrüggener Straße in Norf ist am Donnerstagmorgen eine britische Zehn-Zentner-Bombe mit Zünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wird den Blindgänger voraussichtlich ab 20 Uhr entschärfen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird der Bereich im Radius von 500 Metern um den Bombenfund evakuiert. Betroffen sind davon rund 2800 Personen. Sie sollen so früh wie möglich diese Zone verlassen, die dann ab 18.45 Uhr geräumt wird. Eine Notunterkunft für alle, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, wird in der Turnhalle der Gesamtschule an der Erft, Aurinstraße in Reuschenberg, eingerichtet. Wer krank oder gehbehindert und bei der Evakuierung auf Hilfe angewiesen ist, kann diese über die Leitstelle des Kreises unter 02131 1350 anfordern. Die etwa 9000 Menschen in Zone B (1000 Meter rund um den Fundort) dürfen in ihren Wohnungen bleiben, sich aber nach 18.45 Uhr nicht mehr im Freien aufhalten.

An der Vellbrüggener Straße in Norf muss eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Foto: Stadt Neuss

Folgendes ist zu beachten:

Autobahn Die Autobahn 57, die nur mit einem kleinen Abschnitt am Rand der Sperrzone B liegt, bleibt offen. Das gilt auch für die Anschlussstelle Norf. Dort kann der Verkehr aber nur Richtung Grimlinghausen abfließen.

Bahn Die S-Bahn macht an der Haltestelle Norf ab 18.45 Uhr und bis zur Ende der Aktion keinen Zwischenstopp mehr. Die Strecke bleibt ansonsten frei und wird erst 15 Minuten vor der Entschärfung gesperrt.

Busse Vo den Absperrungen sind die Linien 852, 841 und 849 der Stadtwerke betroffen. Sie verkehren ab 18.45 Uhr nicht mehr.

(NGZ)