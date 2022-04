An der Stadtgrenze zu Düsseldorf : Bombe in Neuss ist entschärft

Update Neuss Am Mittwoch um 15.30 Uhr ist ein amerikanischer 10-Zentner Kampfmittelfund in Neuss auf der Bataverstraße (Bolssiedlung) bestätigt worden. Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf konnte um 21.37 ohne Komplikationen abgeschlossen werden.

Mit einem neuen Unternehmerpark will die Bahn-Tochter Aurelis an der Bataverstraße eine prominente Geschäftsadresse schaffen. Die vorhandene Bebauung ist abgebrochen, das Areal vorbereitet, doch am Mittwochnachmittag stoppten alle Arbeiten abrupt.

Mit der Bestätigung des Bombenfundes um 15.30 Uhr begannen umgehend die Vorbereitungen für die Entschärfung noch am gleichen Abend durch die Kampfmittelbeseitiger der Bezirksregierung. Diese verzögerte sich mehrfach, weil es erst gegen 21 Uhr gelang, die Autobahn 52 zwischen dem Autobahnkreuz Kaarst und der Anschlussstelle Büderich in beide Richtung komplett zu sperren. Aufwändig zwar, aber problemlose Routine, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf betonte. Um 21.13 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit beginnen, um 21.37 Uhr kam die Entwarnung: Bombe entschärft. Zeitgleich mit der Autobahn war zuvor auch noch der Luftraum über dem Gefahrengebiet gesperrt worden. Ein Landeanflug auf den Düsseldorfer Flughafen war zwischenzeitig nicht möglich.

Als Zuflucht für die von den Sicherheitsmaßnahmen betroffenen Menschen richteten die Malteser die Turnhalle auf dem Kirmesplatz an der Kaarster Straße her, Tür an Tür mit der Einsatzzentrale, die in der Rettungswache der Malteser etabliert wurde. In der Turnhalle hätten die Schutzsuchenden bis zur offiziellen Entwarnung auszuharren gehabt. Doch der Andrang auf die Notunterkunft war gering. „Die meisten kommen in der Regel bei Freunden und Verwandten unter“, sagte Gruppenführer Fabian Baldus.