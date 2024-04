Bezirkssportanlage Grefrath Neuer Kunstrasen über 8000 Löchern

Rund 110.000 Euro hat die Stadt in den Bolzplatz investiert, davon rund die Hälfte in das Spielfeld. Zaun, Zuwegung und die – schon 2022 – auf LED-Technik umgerüstete Flutlichtanlage kommen hinzu. Grefrath, sagte Bürgermeister Kostenpflichtiger Inhalt Reiner Breuer am Montag, gehöre zwar nicht zu den definierten Fußballzentren der Stadt. Es sei aber richtig, mit dieser Investition eine Perspektive zu schaffen. „Wir wollen die Initiative zur Sicherung der Bezirkssportanlagen ergreifen“, kündigte Breuer an, der auch von Anreizen für die Vereine sprach, die für „ihre“ Anlage mehr Verantwortung übernehmen wollen. Er schließt den Bau neuer Allwetterplätze nicht aus und geht davon aus, dass sich auch ein Weg zur Sanierung alter Plätze findet. Als nächstes steht ein Spielfeld der SVG Weissenberg zur Sanierung an, sagte Breuer.