Gerrit Schneider soll Konsumgüter-Sparte führen Werhahn KG holt Bogner-Managerin nach Neuss

Gerrit Schneider ist seit mehr als vier Jahren in der Geschäftsführung des Familienunternehmens Bogner, einer internationalen Sportsfashion- und Lifestyle-Marke, tätig. Sie arbeitete dort zunächst Finanzchefin, dann als Co-Geschäftsführerin unter anderem mit Verantwortung für Personal, Finanzen und IT sowie anschließend seit 2022 in der CEO-Funktion. Davor gehörte sie über 20 Jahre dem US-amerikanischen Konzern Generel Electric an und war dort in unterschiedlichen Industrie- und Funktionsbereichen, unter anderem im Commercial Finance & Aviation Sektor, sowie Investor Relations leitend tätig. Bogner hatte ihren Weggang auf eigenen Wunsch am Donnerstag kommuniziert.