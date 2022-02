Bekannte Location in Neuss : Das Börsencafé ist Geschichte

Die Musiker liebten die Wohntimmer-Atmosphäre: Hier ein Foto von den „Neusser Jazztagen“ im Jahr 2009. Archiv-Foto: lber Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss Die vor allem für Live-Musik bekannte Location steht seit zwei Jahren still und wird nicht wiedereröffnet. Künftig ist dort ein „Cybercamp“ zu finden. Was steckt dahinter?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Die „Friday Night Sessions“ hatten längst Legendenstatus und lockten Bands aus ganz Deutschland nach Neuss. Egal, ob aus den Bereichen Pop, Jazz, Musical oder Schlager. In den ersten Jahren fanden in jenen Räumlichkeiten an der Krefelder Straße sogar jährlich Neusser Jazztage anlässlich des Hansefestes statt – und auch für viele weitere Kultur-Veranstaltungen wie Mundartgeschichten und Künstlerausstellungen war das Börsencafé über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seit rund zwei Jahren ist es hinter den Fenstern dunkel. Und mittlerweile steht fest: Das Börsencafé wird es künftig nicht mehr geben. Allerdings gibt es ein neues Konzept für die Räumlichkeiten, doch dazu später mehr. Die Idee zum Börsencafé als Kultur-Veranstaltungsort stammt von den befreundeten Ehepaaren Jörg und Marlies Wisbert sowie Brigitte und Peter Porten.

2001 kaufte Wisbert das Haus, in dem sich früher die Deutsche Bank befand. 2003 wurden die Kassenräume umgebaut – im vorderen Bereich war dann das Veranstaltungscafé und hinten eine Tanzschule. In den vergangenen Jahren wurde das Börsencafé von der Tanzschule Görke geführt. Und der Grund, dass die beliebten Events seit rund zwei Jahren ruhen mussten, ist nicht sonderlich überraschend: Corona. „Wehmut“ verspürt Simone Görke, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion sagt und erinnert an Hochkaräter wie Jörg Hegemann oder Christian Christl (beides Pianisten), die sonst ganze Konzerthallen füllen würden, aber auch die familiäre „Wohnzimmer-Atmosphäre“ im Börsencafé schätzten.

Der Außen-Schriftzug ist bereits entfernt worden. Foto: Simon Janßen

Info Rund 3000 Besucher pro Jahr Zahl Das Börsencafé hatte jährlich rund 3000 Besucher. Wer Bei den „Friday Night Sessions“ traten Profi- und Semi-Profi Bands aus ganz Deutschland auf, vornehmlich aber aus dem Umkreis von Essen, Düsseldorf bis Köln. Wann Coronabedingt mussten die Veranstaltungen bereits Anfang 2020 bis heute eingestellt werden.

Unter der Leitung der Tanzschule Görke war das Konzept angepasst worden, unter anderem stellten die Verantwortlichen den täglichen Café-Betrieb ein und konzentrierten sich voll auf die Event- und Tanzkurslocation inklusive den fixen „Friday Night Sessions“. Für Jörg Wisbert ist die Schließung „ein großer Verlust für die Musiker in der Umgebung, die Live-Musik bieten und einen regelmäßigen Termin hatten“, sagt er. Da kein Nachfolger gefunden wurde, der das Café weiterbetreiben will und kann, wurden die Räumlichkeiten nun an ein Start-Up verpachtet.