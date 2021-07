Aktionstag in Neuss : Blutspendemarathon im Zeughaus

Neuss Die Organisatoren des Aktionstages hoffen auf rege Beteiligung am 8. Juli. Auch eine überstandene Corona-Infektion oder Impfung gegen das Virus stehen einer Blutspende nicht im Weg. Was dabei zu beachten ist.

Als „wichtiges bürgerschaftliches Engagement“ bezeichnet Bürgermeister Reiner Breuer die Bereitschaft, Blut spenden zu gehen. Das sei in diesem Jahr besonders nötig. Gemeinsam mit Birgit Baust und Stephan Küpper vom Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und Marc Dietrich, dem Geschäftsführer der DRK-Kreisverbandes Neuss, ruft er daher als Schirmherr zur Teilnahme am Blutspende-Marathon auf. Termin: Donnerstag, 8. Juli, 10 bis 18 Uhr im Zeughaus.

Bereits zum 19. Mal findet dieser statt. Zur Unterstützung aufgerufen sind alle Neusser ab 18 Jahren, die sich aber unter www.spenderservice.net anmelden müssen. „Was unsere Blutkonserven angeht, haben wir in jedem Jahr ein Sommerloch,“ sagt Birgit Baust. Doch das könnten 2022 besonders dramatisch wird: „Es werden noch mehr Menschen als sonst verreisen. Der Nachholbedarf ist groß – und wer weiß, was im Herbst erlaubt sein wird.“ Gleichzeitig stiegt der Bedarf an Blutkonserven aber gerade. Denn auf den Intensivstationen der Krankenhäuser entspannt sich die Situation, so dass OP-Kapazitäten wieder hochgefahren werden. „Patienten, die seit einem Jahr auf ihre Operation warten, sind jetzt angewiesen auf die Vorräte,“ sagt Stephan Küpper.