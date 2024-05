Neuss blüht auf Erste Blaulichtmeile begeistert beim Frühlingsfest

Das gute Wetter freut die vielen Händler, die sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen können. Von Silberschmuck über Blumen aus Keramik, Küchengeräte, Lederwaren, vielen Taschen in allen Größen und Farben ist besonders der Stand von „IKALA“ ein Hingucker. In bunten Farben leuchten hier Sonnenhüte, Gefäße aus Sisal, Teppiche und in wochenlanger Arbeit bestickte Tischdecken aus Madagaskar. Denn Inhaberin Miora Rafaralahy ist gebürtige Madegassin. Sie lebt seit 14 Jahren in Deutschland, hat internationale Beziehungen studiert: „Wir verkaufen hier und im Internet schöne Dinge aus Madagaskar, alles aus meinem Laden, dort wird alles selbst gemacht. Auch wenn die Firma keinen Auftrag hat, bekommen die Handarbeiterinnen ihren Lohn. So können ihre Kinder in die Schule gehen, anstatt arbeiten zu müssen“, betont Rafaralahy. Gegenüber verkauft Marina Pereira unter anderem Schwämme, Pinsel und Seifen aus nachhaltigen Materialien. „No waste“ ist das Motto der Ladeninhaberin von „Magreena“, die seit einer Woche in der Neustraße 24 zu finden ist. „Vieles hier ist aus Sisal oder Luffa und kann problemlos nach Gebrauch wieder kompostiert werden“, erzählt Pereira, bevor sie am Telefon wieder in ihren Laden zurück beordert wird. Während das Stadtfest am Folgetag noch mit einem verkaufsoffenen Sonntag gefeiert wurde, lockten auf dem Freithof außerdem Verkaufs- und Gastronomiestände zum Spargel- und Erdbeerfest – die saisonalen Produkte konnten direkt bei den Landwirten gekauft werden oder zubereitet in verschiedenen Variationen gekostet werden.