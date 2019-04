Blumen, Bummeln, Shoppen : So schön wird „Neuss blüht auf“

So schön wird „Neuss blüht auf“

Neuss Die Stadt wirft sich in ihr prächtiges Blumenkleid und begrüßt den Frühling mit dem Fest „Neuss blüht auf.“ Etwa 50 Händler werden laut Veranstalter wieder ihre Stände in den Einkaufsstraßen aufbauen.

In der Innenstadt hängen bereits die Blumenampeln und auch die Hafenpromenade werden wieder 20 große Standvasen zieren.

Bereits zum elften Mal findet am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai, das Stadtfest „Neuss blüht auf“ statt.

An beiden Tagen gibt es in der gesamten Innenstadt von 11 bis 18.30 Uhr viel zu sehen, erleben und zu shoppen. Etwa 50 Händler werden laut Veranstalter wieder ihre Stände in den Einkaufsstraßen aufbauen, von handgemachten Sandalen, über Frühstücksbrettchen bis zu Blumen ist alles dabei. Zum ersten Mal ist auch ein Stand des Neusser Bürger-Schützen-Vereins präsent, dort können Merchandising-Artikel und Tribünenkarten für das diesjährige Schützenfest erstanden werden.