Wegen Sanierung der Alten Post in Neuss Blue-in-Green-Konzertreihe läuft langsam an neuem Ort an

Verpasst haben sie auf jeden Fall den Auftritt des Quartetts der in Köln lebenden Schlagzeugerin Mareike Wiening – und damit auch die Möglichkeit mitzubekommen, dass die Zeiten, als Jazz eine reine Männermusik war, endgültig passé sind. Die 1987 in Erlangen geborene Wiening gehört jedenfalls zu der Riege junger Musikerinnen, die seit geraumer Zeit der Öffentlichkeit zeigen, wie gut Frauen Jazz spielen und was für souveräne Bandleaderinnen sie sind. Die Schlagzeugerin, die in Mannheim und Kopenhagen ihr Instrument studiert hat, ist auch eine der wenigen deutschen Jazzer, die nicht nur in der Jazzmetropole New York gelebt haben, sondern sich dort auch als Improvisationskünstler durchsetzen konnten. Ihre Alben nimmt sie in der Regel mit US-Musikern besetzten Bands auf und veröffentlicht diese auf dem Label Greenleaf Music des renommierten New Yorker Trompeters Dave Douglas.