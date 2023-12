Konzert im Neusser Zeughaus Wenn Queen auf der Blockflöte erklingt

Das können Neugierige beim Konzert des Blockflöten-Orchesters (BON) der Musikschule am Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr erfahren. Das trägt den Titel „Very British“ – denn geboten wird ein Programm, das laut Orchesterleiter Ralf Bienioschek – einen „sehr britischen Abend verspricht“. Er selbst sei ein großer Fan des „Last Night of the Proms“, ein Konzert, das in jedem Jahr den Abschluss der klassischen Sommerkonzertreihe „Proms“ in London bildet. Für die Neusser Variante, die gewissermaßen ein Pop-Pendant zum Original bildet, mussten viele Lieder erst neu arrangiert werden. Die meisten von ihnen hat Bienioschek selbst für sein Blockflötenorchester umgeschrieben. Er kenne nur wenige, die Vergleichbares machen und so hat sein Orchester einen Zulauf von Blockflötenspielern aus einem großen Einzugsgebiet: 36 Teilnehmende zählt das Orchester zur Zeit, darunter sind sowohl Profis als auch Laienspieler. „Als wir vor zwölf Jahren angefangen haben, waren wir 15“, erinnert sich Bienioschek. Und neue Mitglieder sind immer willkommen.