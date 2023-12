Am Neusser Nordbad Ein Blick in das neue Flüchtlingsheim

Die ersten Bewohner ziehen war erst in der zweiten Dezember-Woche ein, die neue Flüchtlingsunterkunft an der Neusser Weyhe ist aber bereits jetzt bezugsfertig. Am Freitag gaben die Verantwortlichen einen ersten Blick ins Innere. Bürgermeister Reiner Breuer sprach beim gemeinsamen Rundgang von einem „guten und integrierten Standort inmitten der Nordstadt“, hob dabei die Nähe zu Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen hervor – also „alles, was wichtig ist, um ein gutes Leben zu ermöglichen“, so Breuer.