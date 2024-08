Führung auf der Neusser Raketenstation Ein Blick in das Archiv von Thomas Kling

Der Büchnerpreisträger des Jahres 2024 kommt aus dem Rhein-Kreis Neuss. Dies als Nachricht zu melden, wäre korrekt, aber nur teilweise. Denn Oswald Egger, in Südtirol geborener deutschsprachiger Lyriker, führt ein Leben zwischen seiner italienischen Geburtsregion, der österreichischen Hauptstadt und der Hombroicher Raketenstation. Er kam dorthin durch seine Freundschaft mit dem früh verstorbenen Kollegen Thomas Kling. Um beiden Dichtern und deren Werken zumindest ideell näher zu kommen, bietet es sich an, an einer der regelmäßigen Führungen durch das Thomas-Kling-Archiv teilzunehmen. Es befindet sich im ehemaligen Nato-Turm der Raketenstation, zusammen mit dem Atelier und den privaten Wohnräumen von Thomas Klings Witwe, der Bildkünstlerin Ute Langanky.