RLT Neuss startet in die neue Spielzeit : „Black Rider“ hat im RLT Premiere

Neuss Alexander May ist für die Regie an dem Musical nach Neuss zurückgekehrt. „The Black Rider“ von William S. Burroughs, Robert Wilson und Tom Waits bezeichnet er als „Herzensstück“.

Etwas Wehmut klingt schon durch, wenn Alexander May von seiner Rückkehr nach Neuss erzählt. Der Regisseur hat als Stellvertreter von Caroline Stolz noch vor Corona aus familiären Gründen das RLT verlassen müssen, seine geplante Arbeit „Shakespeare in Love“ musste gestrichen werden. „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt er nun, wo er mit dem „tollen Ensemble“ die Arbeit an „The Black Rider“ so gut wie beendet hat.