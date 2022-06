Open-Air-Club „Am Blankenwasser“ : Grammy-Gewinner legt in Neuss auf

Grammy-Gewinner legt in Neuss auf

Neuss Open-Air-Club „Am Blankenwasser“ startet am 16. Juni mit Black Coffee in die Saison. Der südafrikanische DJ und Musikproduzent hat einen Grammy gewonnen.

Der Open-Air-Club „Am Blankenwasser“ meldet sich nach zwei Jahren corona-bedingter Pause zurück – und begrüßt am Donnerstag, 16. Juni, gleich einen Grammy-Gewinner. Der südafrikanische House-DJ und Musikproduzent Black Coffee wird für den passenden Sound sorgen, wenn wieder unter freiem Himmel im Neusser Süden gefeiert wird. Das teilt der Club mit. Zehn Stunden Sound, ein neues Dachkonzept für den Schlechtwetterfall und musikalische Höhepunkte – damit wird die Open-Air-Saison eingeläutet. Gefeiert wird von 12 bis 22 Uhr auf dem Gelände an der Sudermannstraße.

Hinter den Machern des Open-Air-Clubs – „Am Blankenwasser“ ist der Nachfolger der einstigen Kiesgrube – liegen zwei durchaus schwierige Jahre. 2020 und 2021 machte Corona den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt geht es also wieder los. Und dem wird in Szenekreisen schon entgegengefiebert. Der Open-Air-Club, der für seine elektronischen Klänge und sein Strandgefühl bekannt ist, ist bei Besuchern aus ganz NRW sowie aus den Niederlanden und Belgien beliebt. Und Black Coffee ist in der Szene eine Größe. Für sein Album „Subconsciously“ erhielt er den Grammy für das beste Dance/Electronic-Album.