Bei Möbel Höffner und Rheinpark-Center : Biwak mit Familiencharakter

Neuss Möbel Höffner und das benachbarte Rheinpark-Center veranstalteten am Dienstag ein großes Familien-Schützen-Biwak. Musikalisches Highlight war der Auftritt der Kapelle Jüchen-Otzenrath.

In freundschaftlicher Zusammenarbeit haben Möbel Höffner und das benachbarte Rheinpark-Center am Dienstag zu ihrem Familien-Schützen-Biwak geladen. 500 Schützen und deren Familien aus allen Korps wurden empfangen. Musikalisches Highlight war der Auftritt der Kapelle Jüchen-Otzenrath. Auch für die Kinder gab es buntes Programm: Von Karussell über Schminken bis zum Ballonkünstler. Zudem konnten die Erwachsenen ihr Glück bei der Tombola versuchen. Der Erlös geht an die Initiative Schmetterling.