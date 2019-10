Event-Angebot für Mensch und Tier in Neuss : Alles für den Hund

Durch Goldendoodle-Dame Lilly entdeckte Birgit Imhof, wie vielseitig sich die Freizeit mit Hund gestalten lässt. Foto: Frau Ulli Fotografie

Neuss Birgit Imhof bietet außergewöhnliche Unternehmungen für Menschen mit ihren Vierbeinern an. Die Veranstaltungen seien gefragt.

Mit dem Vierbeiner ein Museum besuchen, Kanu fahren oder auf Krimi-Wanderung gehen: Unter dem Namen „Schnauzentrip“ bietet die Neusserin Birgit Imhof spezielle Ausflüge und Aktivitäten für Hunde und ihre Besitzer an. „Viele wissen gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt“, erzählt die 43-Jährige. Das möchte sie ändern.

Immer schon hat die Neusserin gerne organisiert. Damals plante sie Veranstaltungen für die Jugendarbeit einer Gemeinde in Wickrath und übernahm bald das Management einer befreundeten Band. „Dadurch habe ich immer mehr Erfahrungen im Veranstaltungsdesign gewonnen“, erzählt sie, „es hat mir immer viel Spaß gemacht.“ Vor drei Jahren zog dann die Goldendoodle-Dame Lilly bei ihr ein. Mit ihr entdeckte Birgit Imhof, wie vielfältig Hund und Frauchen ihre Freizeit verbringen können. „Es gibt so viel mehr als Spazieren zu gehen und auf dem Hundeplatz zu trainieren“, sagt sie. Ihre Ideen brachte sie zunächst in einen Verein ein, den sie mit gegründet hat. Das Angebot wollte Imhof gerne professionalisieren und auf die Zusammenarbeit mit Experten setzen. Im April hat sie so „Schnauzentrip, Events für Menschen mit Hund“ gegründet.

Info Auch ein Besuch im Museum ist möglich Museum Ein Museumsbesuch mit Hund ist im Neanderthal Museum in Mettmann möglich. Dort können Besucher jeden ersten Freitag im Monat ab 14 Uhr ihren Vierbeiner mitnehmen. Kontakt Birgit Imhof kann man über ihre Website www.schnauzentrip.de/events erreichen.

Eine Erfahrung, die Birgit Imhof seitdem gemacht hat: „Je aufregender eine Sache ist, desto schneller ist sie ausgebucht“, erzählt sie. Das Besondere: „Der Hund wird immer mit einbezogen.“ Etwa beim Geocachen, bei dem auch der Hund kleine Verstecke erschnüffeln muss. Und beim Escape-Event „Gefangen auf dem Hundeplatz“ muss nicht nur der Mensch knobeln, sondern auch der Vierbeiner Aufgaben lösen. „So erspielt sich das Team dann nach und nach die einzelnen Schlüssel“, erklärt Imhof. Beliebt sei auch das Kanufahren: Da sitzt die Fellnase natürlich mit an Bord. Ein Hundetrainer beurteilt vorher, ob er gesundheitlich in der Lage ist, in dem schmalen Boot längere Zeit zu sitzen, und ob ihm der Wellengang bekommt. „Die Hunde werden angelernt“, sagt sie. Aktionen wie diese gebe es zwar auch von anderen Anbietern. Birgit Imhof biete sie aber gebündelt und zugeschnitten auf die Region an. „Viele Hundebesitzer schätzen auch den gemeinsamen Austausch“, erzählt sie, „ein Gesprächsthema ist immer schnell gefunden.“

Meist seien es Frauen, die ihre Veranstaltungen buchen. Darunter sind nicht nur Neusser. „Wir haben einen Radius von etwa 50 Kilometern um Neuss“, erzählt sie. Viele seien Stammgäste.

Und auch wenn die Nachfrage groß ist, betreibt die Neusserin „Schnauzentrip“ nur nebenberuflich. „Leben kann ich davon nicht“, sagt sie. Hauptberuflich arbeitet die 43-Jährige als Sachbearbeiten bei einer Behörde. Ansonsten tüftelt sie an dem Programm. Denn neben den gemeinsamen Aktivitäten bietet sie auch Lehrgänge an – Experten referieren dann etwa zu Themen wie Erste Hilfe am Hund, erklären wie der Bewegungsapparat des Hundes funktioniert und wie das Tier richtig belohnt werden kann. Außerdem gibt es eine Werkstatt, in der die Teilnehmer Leinen und Halsbänder flechten, Futternäpfe bemalen oder Napfhalterungen und Hundewippen schreinern.

Für das kommende Jahr hat Birgit Imhof schon viele neue Pläne. Das Angebot soll noch einmal erweitert werden. Ein Tagesausflug an die Mosel ist etwa in Planung.