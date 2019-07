Neues Angebot in Neuss : Warum Birgit Haude im Wald badet

Birgit Haude ist pensionierte Lehrerin und ausgebildete Entspannungspädagogin. Am Waldbaden haben sie besonders die wissenschaftlichen Belege überzeugt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Sich mit allen Sinnen auf seine Umgebung konzentrieren: Birgit Haude weiß, wie Entspannung in der Natur gelingt. Waldbaden nennt sich das und ist ein Trend aus Japan. Ab September bietet die Neusserin zwei Kurse an der VHS an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Natalie Urbig Von Natalie Urbig Autorendetails aufklappen Natalie Urbig ist Crossmedia-Redakteurin für die Regionen Neuss und Krefeld. zum Autorenprofil

Es raschelt unter den Sohlen von Birgit Haude. Sie hat den dumpfen Waldboden verlassen und schreitet nun durch trockenes Laub. Langsam setzt sie einen Fuß vor den anderen. „Wir bewegen uns nun einmal so, als würden wir mit den Füßen sehen“, sagt sie. Ihre Stimme klingt beruhigend. „Fühlen Sie wie sich der Boden verändert?“ Birgit Haude ist in einem kleinen Waldstück am Jröne Meerke unterwegs, sie tastet an einer Baumrinde, hört die Blätter rauschen, riecht an einem Apfel und sieht hoch hinauf in die grünen Baumkronen.

Ab September wird die Neusserin an der Volkshochschule zwei Kurse anbieten, bei denen die Teilnehmer Entspannung in der Natur finden sollen. Im vergangenen Jahr ist in Deutschland das Buch „Shinrin Yoku“ erschienen, was übersetzt so viel wie Waldbaden bedeutet. Der japanische Wissenschaftler Yoshifumi Miyazai beschreibt darin seine Langzeitstudie, in der er erforscht hat, wie sich die Natur auf den Menschen auswirkt. Sein Fazit: „Schon ein Spaziergang hilft dabei, Stress zu reduzieren.“

Aber anders als bei einem gewöhnlichen Spaziergang geht es beim Waldbaden nicht darum, eine möglichst lange Strecke zurückzulegen. „Es ist vielmehr ein Eintauchen mit allen Sinnen“, erklärt Haude. Die Teilnehmer sollen den Moment genießen, das Handy einmal in der Tasche lassen und sich ganz auf ihre Wahrnehmung konzentrieren. „Oft sind wir mit unseren Gedanken an mehreren Orten gleichzeitig“, sagt sie. Beim Waldbaden steht dagegen das „Hier und Jetzt“ im Fokus und damit das erreicht werden kann, hat die Neusserin einige Sinnesübungen vorbereitet. Das bewusste Gehen über verschiedene Böden gehört dazu, oder auch mit verbundenen Augen einen Baumstamm abzutasten.

Für Birgit Haude ist es der erste Kursus dieser Art, den sie an der VHS in Neuss anbietet. Trotzdem ist ihr die Methode nicht ganz neu. „Ich habe sie angewendet, ohne davon zu wissen“, erzählt sie und lacht. Denn die Neusserin hat lange Deutsch und Biologie an einem Gymnasium in Düsseldorf unterrichtet. Mit den unteren Klassen ist sie gerne in die Natur gegangen, sei es auf einen Waldspaziergang oder in den Schulgarten. Nach ihrer Pensionierung machte sie eine Fortbildung zur Entspannungspädagogin und stieß so auch auf das Waldbaden.

An den Erkenntnissen des Japaners haben die Neusserin besonders die wissenschaftlichen Belege überzeugt. „Es ist nichts Esoterisches, es geht nicht darum, einen Baum zu umarmen“, sagt sie. „Miyazaki hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Natur einen positiven Einfluss auf unseren Blutdruck hat, dass das Stresshormon Cortisol im Speichel weniger wurde und auch dass Menschen schneller gesund werden, wenn sie in einem Krankenhaus auf Bäume statt auf eine Wand sehen.“

Die Ursache sieht Miyazaki in der Evolution: Lange Zeit ist der Mensch in der Natur zu Hause gewesen und hat sich „im Laufe von Millionen von Jahren“ daran angepasst. Dagegen ist das Leben in der Stadt noch relativ neu, die Gene hätten sich noch nicht darauf eingestellt.

Neben dem Buch von Miyazaki hat sie auch andere Literatur über Achtsamkeit und Natur gelesen und nun ein eigenes Konzept zusammengestellt. Dass Themen wie diese derzeit stark nachgefragt werden, erklärt sie sich so: „Wir haben eine Sehnsucht nach Ruhe. Es ist eine Gegenbewegung zum permanenten Stress, dem wir ausgesetzt sind.“ Drei Stunden lang wird ihr Kursus gehen: Neben Tast-, Seh-, und Hörübungen, hat sie auch eine Übung, in der die Teilnehmer auch aus gefundenen Materialien ein Mandala legen. „Die anderen Übungen sind eher passiv, hier werden sie selbst aktiv und können die Natur gestalten“, sagt sie. Und: „All das ohne Leistungsdruck, es gibt kein richtig und falsch.“