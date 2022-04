Freie Kunstschaffende aus Neuss : Teilnahme beim Podcastpreis

Die freischaffende Künstlerin hat sich mit ihrem „Educast“ in drei Kategorien beworben. Auch das Publikum kann abstimmen. Foto: Birgit Axler-Cohnitz

Neuss 44 Episoden zur Kulturvermittlung hat Birgit Axler-Cohnitz bereits veröffentlicht. In ihrem Podcast interviewt sie auch ganz besondere Gäste. Nun kann sie in verschiedenen Kategorien brillieren.

Eine Aussage von Joseph Beuys wurde zum Leitmotiv von Birgit Axler-Cohnitz: „Wenn jeder Mensch Künstler und dadurch Gestalter seines Lebens ist, dann ist auch jeder Mensch ein Werk. Ein Lebenswerk“, sagt die freischaffende Künstlerin. Und um dies zu gestalten, setzte die Neusserin in ihrem Podcast neue Impulse, die sie aus dem „Werkzeugkasten der schönen Künste“ entnahm. Jeden Freitag stellte sie unter dem Namen „Educast von du & ich – das Atelier“ eine neue Episode online.

Alle drei Wochen lud sie außerdem Kunstschaffende aus unterschiedlichen Disziplinen zu einem Werkgespräch ein, zuletzt war etwa der Theaterpädagoge Harald Volker Sommer aus Augsburg zu Gast. Insgesamt 44 Episoden sind so in Eigenregie entstanden, mit denen die Künstlerin sich nun beim Deutschen Podcastpreis in den Kategorien: „Beste:r Interviewer:in“, „Beste:r Newcomer:in“ und „bester Independent Podcast“ beworben hat.